شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعاملت الأسواق مع بيانات التوظيف وتوترات الشرق الأوسط؟ والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع مؤشر فرص العمل

رد فعل الأسواق

السندات الأمريكية

تراجع مؤشرات الأسهم

النفط الرابح الأكبر

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير اقتصادي، أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بالإضافة إلى دفعة من بيانات التوظيف الأولية هي المحركات الأقوى على الإطلاق للسوق.ووفقا للتقرير، تراجع مكون التوظيف في مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي الصادر عن معهد دراسات الإمدادات (ISM) إلى 43.9 نقطة في سبتمبر الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 46 نقطة، وهو ما جاء أقل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 47 نقطة.ارتفع مؤشر فرص العمل JOLTS إلى 8.04 مليون فرصة عمل في أغسطس الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 7.711 مليون فرصة عمل، وهو ما جاء أدنى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 7.655 مليون فرصة عمل.وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي الصادر عن معهد دراسات الإمدادات (ISM) إلى 47.2 نقطة في سبتمبر الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت نفس الرقم، وهو ما جاء أقل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 47.5 نقطة.وحققت قراءة مؤشر الإنفاق على القطاع الإنشائي في الولايات المتحدة إلى 0.1-% مقابل القراءة السابقة التي سجلت هبوطًا بواقع 0.5-%، وهو ما جاء أقل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 0.1%.استمر الدولار الأمريكي في الصعود منذ مستهل التعاملات اليومية أمس، الثلاثاء بدفعة من تحسن أوضاع سوق العمل في الولايات المتحدة عكسته بعض البيانات الصادرة في المفكرة الاقتصادية. كما استفادت العملة الأمريكية من بعض التطورات السلبية على صعيد الاقتصاد، إذ تراجعت قراءات النشاط التصنيعي في البلاد.وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 101.23 نقطة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 100.78 نقطة. وسجل أدنى مستوى للمؤشر على مدار يوم التداول الجاري 100.70 نقطة مقابل أعلى المستويات الذي سجل 101.31 نقطة.ونظرًا للإقبال على شراء السندات الأمريكية السيادية، بدأت عائدات سندات الخزانة المعيارية رحلة هبوط جديدة بسبب وجود علاقة عكسية بين قيمة وعائدات هذا النوع من الأوراق المالية تتحقق في أغلب الأحيان أثناء تعاملات السوق.وازداد الإقبال على أصول الملاذ الآمن بصفة عامة، من بينها السندات الحكومية الأمريكية، منذ مستهل التعاملات اليومية الثلاثاء بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط علاوة على ظهور بيانات اقتصادية ألقت الضوء على تحسن في أوضاع سوق العمل الأمريكية.وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 3.744% مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 3.787%. وارتفعت العائدات إلى أعلى مستوى لها في الجلسة الحالية عند 3.794% مقابل أدنى المستويات الذي سجل 3.690%.وهبط داو جونز الصناعي بحوالي من 320 نقطة أو 0.8%، مستقراً في نهاية الجلسة الثانية من أسبوع التداول الجديد عند 42005 نقطة مع تراجع مؤشر ستاندردز آند بورس500 إلى 5686 نقطة بعد أن تعرض لخسائر بحوالي 74 نقطة أو 1.4%. كما هبط مؤشر ناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة إلى 17800 نقطة بعد أن تراجع بحوالي 400 نقطة أو 2.2%.وطالت موجة الهبوط الأسهم الأوروبية أيضًا، إذ تراجع مؤشر ستوكس يوروب600 إلى 520 نقطة بعد أن خسر أكثر من نقطتين أو 0.4%. كما هبط مؤشر داكس30 الألماني إلى 19213 نقطة بعد أن تراجع بحوالي 111 نقطة أو 0.9%.كما هبطت مؤشرات كاك40 للبورصة الفرنسية، وفوتسي ميلانو للبورصة الإيطالية، وإيبيكس35 لبورصة إسبانيا إلى 7574 نقطة، و33771 نقطة، و11673 نقطة، مما يشير إلى خسائر بحوالي 0.9%، و1.00%، و1.8% على الترتيب.تواصل العقود الآجلة للنفط الصعود بقوة مستفيدة من زيادة حدة التوترات في الشرق الأوسط وسط، وارتفعت العقود الآجلة للنفط إلى 70.52 دولار للبرميل مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 68.23 دولار للبرميل. وهبطت عقود الخام الأمريكي إلى أدنى مستوى لها في يوم التداول الجاري عند 71.90 دولار مقابل أدنى المستويات الذي سجل 66.31 دولار.وبلغ ارتفاع النفط حوالي 3.5% في جلسة أمس، الثلاثاء بدفعة من التوترات في الشرق الأوسط التي تحمل بين طياتها مخاوف حيال إمكانية تعرض إمدادات النفط من دول الشرق الأوسط إلى خارج المنطقة لاضطرابات بسبب الحرب.