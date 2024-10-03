شكرا لقرائتكم خبر عن "التخطيط القومى" يحتفل بتخرج دفعة جديدة من برنامجى الماجستير الأكاديمى والمهنى والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي حفل تخرج دفعة جديدة من برنامجي الماجستير الأكاديمي (التخطيط والتنمية)، والماجستير المهني (التخطيط للتنمية المستدامة) لعام 2023-2024 دفعة "الدكتور على نصار"، وذلك بحضور أ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، والدكتور يحيى حسين المنسق العلمي لبرامج الدراسات العليا، وعدد من القيادات العلمية والإدارية بالمعهد.

وفى مستهل الاحتفال أعرب أ.د. أشرف العربي عن بالغ سعادته وفخره بتخريج دفعتي الماجستير الأكاديمي والمهني لعام 2023-2024م، تلك اللحظة التي يتوج بها الخريجين بعد مواصلة عامين من العمل الجاد والجهد الدؤوب، مؤكدا على أن الأوطان لا تتقدم إلا بالعمل الجماعي ورح الفريق ومساعدة الآخرين..

وأضاف العربي أن إطلاق اسم الراحل العظيم أ.د/ علي نصار على الدفعة الحالية يأتي عرفانا واعتزازا من المعهد بما قدمه الراحل الجليل الذي كرس حياته بشرفٍ وأمانة وإخلاص للبحث العلمي، سباقا لمعاصريه وتقديرا لرحلة عطائه، وقيمه الإنسانية التي ساهمت في تشكيل فكر ووجدان أجيال معهد التخطيط.

ولفت العربي إلى أن المعهد يعد أول مؤسسة للتخطيط في المنطقة، تستهدف تعزيز القدرات وتأهيل وكوادر التخطيط على المستويين المركزي والمحلي من خلال تقديم برامج دراسات عليا أكاديمية ومهنية معتمدة في مجالات التخطيط والتنمية المستدامة، للوصول لخريجين مؤهلين لدعم صناع السياسات على كافة المستويات، متمنيا أن يكون المعهد قد أدى دوره على النحو الأمثل، كما وجه التحية لكافة أعضاء الهيئة العلمية والإدارية للمعهد وطالب الجميع بالشعور بالانتماء والفخر لهذه المؤسسة العريقة.

وفي سياق متصل أ.د/ خالد عطية إلى أن برامج الدراسات العليا الأكاديمية والمهنية التي يقدمها المعهد تساهم بشكل كبير في تحقيق رؤيته ورسالته وقيمه من خلال دورها في بناء الكوادر والقدرات التخطيطية الوطنية في مجالات التخطيط والتنمية، والتخطيط للتنمية المستدامة، والمتابعة والتقييم. وبما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وذلك بكل من الحكومة ومنظمات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني عبر برامج دراسية وذلك من خلال تنوع مجالات البرامج التي يقدمها وثراء المحتوي للمقررات التي تشتمل على الجوانب النظرية والممارسات العملية/الميدانية، من خلال نخبة متميزة متنوعة الخبرات من أساتذة المعهد.

وأوصى عطية الخريجين بالتزود بكل ما هو جديد لتحقيق طموحاتهم، ليكونوا خير سفراء للمعهد في جهات عملهم، وإن يصبحوا حلقة فاعلة في سلسلة تواصل المعهد مع شركاءه بالمجتمع، موجها الشكر لأساتذة وخبراء المعهد لما بذلوه من جهد ساهم في تشكيل المعارف والمهارات وما قامت به إدارات الجهاز الإداري في توفير بيئة علمية جاذبة.



ومن جهتهم، ثمن الخريجون الجهد المبذول من جانب إدارة المعهد طوال فترة الدراسة معربين عن عميق امتنانهم للأساتذة والمسؤولين الذين ساعدوا في تذليل كافة العقبات التي واجهتهم، وساهموا في توفير بيئة علمية ساعدت على إخراج طاقاتهم وبناء كفاءاتهم، وحرية اختيار الموضوعات في الإطار الذي يتماشى مع أهداف المعهد، وقد شهد ختام الحفل تكريم الخريجين، وتسليمهم شهادات تقدير لتفوقهم ومجهودهم العلمي، وكذلك تسليم دروع لعدد من الخريجين القدامى.