شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 2-10-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 2-10-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى للمؤشرات، وذلك بعدما ارتفعت 5 جلسات متتالية، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وخسر رأس المال السوقى 29 مليار جنيه عند مستوى 2.172 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 19 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 19 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: سماد مصر (ايجيفرت)، وأصول للوساطة فى الأوراق المالية، وجلاكسو سميثكلاين، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وايه كابيتال القابضة، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وفتنس برايم للأندية الصحية، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبى الجديد-الإسكندرية، والاستثمار العقارى العربي-اليكو، والاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية والاستثمار، والعربية للمحابس، واراب للتنمية والاستثمار العقارى، وبى أى دي-البدر للاستثمار والتنمية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وفرتيكا للصناعة والتجارة.

البورصة تخسر 29 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى للمؤشرات، وذلك بعدما ارتفعت 5 جلسات متتالية، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وخسر رأس المال السوقى 29 مليار جنيه عند مستوى 2.172 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.058 مليار ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 137.5 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.63% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.91%، والعرب على 4.45%، واستحوذت المؤسسات على 24.05% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.94%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 21.2 مليون جنيه، 56.8 مليون جنيه، 35.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 707.2 ألف جنيه، 76.3 مليون جنيه، 36.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 31332 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 38571 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 13583 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 7445 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 10612 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 3122 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3% ليغلق عند مستوى 8260 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 1761 نقطة.

وصعدت أسهم 16 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 166 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات المالية والصناعية المصرية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميز، ومستشفى كليوباترا عدد 9195 سهم، 2000 سهم، 71.1 ألف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 2000 سهم، واشترت إدارة ذات الشركة 1000 سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، وطاقة عربية، وتعليم لخدمات الإدارة، والعالمية للاستثمار والتنمية، وفتنس برايم للأندية الصحية عدد 600 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 12.5 ألف سهم، 26.4 ألف سهم، 301 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية فى 30 يونيو عام 2024، وحققت شركة سبيد ميديكال، إيرادات نشاط بلغت 23.3 مليون جنيه خلال فترة الستة أشهر المنتهية فى 30 يونيو عام 2024 مقابل 30 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، وبلغ صافى الخسائر 48.2 مليون جنيه مقارنة مع 50 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.

البنك التجاري

أعلن البنك التجارى الدولى، عن توقيعه اتفاقية للحصول على قرض طويل الأجل بقيمة 150 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية، وتبلغ مدة القرض 10 سنوات، وسيتم إدراجه ضمن الشريحة الثانية من القاعدة الرأسمالية للبنك.

شيني

أعلنت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصينى (شيني)، عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم 30 أكتوبر الجارى، لمناقشة استمرارية الشركة.