شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات التحول الرقمى البترولية.. انضباط أكبر لمنظومة العمل ودعم لاتخاذ القرار والان مع تفاصيل الخبر

فى ضوء استراتيجية الدولة للتوجه نحو تفعيل مشروعات التحول الرقمى على مستوى الجمهورية وتوجيهات وزارة البترول والثروة المعدنية، لتنفيذ استراتيجية وخطة للتحول الرقمى لقطاع البترول، بما يساهم فى دعم وسرعة اتخإذ القرار وتلافى التحديات، يتم تنفيذ ومتابعة مجموعة من المشروعات الخاصة بالتحول الرقمى بالهيئة وشركات القطاع التابعة، مما يساهم فى تحقيق مفهوم شامل وتفعيل الدور الرقابى لإحكام الرقابة على تدأول المنتجات البترولية ، وأضحت نيابة التخطيط بالهيئة المصرية العامة للبترول أن هذه المشروعات تتمثل فى :

أولاً: منظومة مراقبة تدأول المنتجات البترولية بمحطات التسوق على مستوى الجمهورية



وتهدف المنظومة إلى مراقبة حركة تدأول المنتجات، وإدخال خدمة منصرف المحطات والتغيير اللحظى لأسعار المنتجات البترولية للمحطات وربط طلمبات توزيع المنتجات البترولية بمحطات تموين الوقود التابعة لشركات التسويق بمختلف محافظات الجمهورية، وقد تم التنفيذ على عدة محأور:

- المحور الأول: مراقبة أرصدة الخزانات الأرضية "ATG – Automatic Tank Gauging" حيث تم الآنتهاء من ربط 3595 محطة، ويتم حاليًا استكمال تنفيذ وتركيب المنظومة لباقى المحطات.



­ المحور الثاني: ربط الموزعات الرقمية على المنظومة "Dispensers"، حيث تم الآنتهاء من ربط الطلمبات لـ 1050محطة حتى الآن.

­ المحور الثالث: شاشات تسعير المنتجات بالمحطات "Price Signs"، ويتمثل فى تركيب وتشغيل شاشات مدرج بها أسعار منتجات الوقود، ويتم التحكم فى تغيير الأسعار لحظيًا من خلال غرفة متابعة الوقود بهيئة البترول عبر البنية التحتية بالهيئة "SCADA".



­ المحور الرابع: مشروع تأمين أنظمة مراقبة تدأول المنتجات البترولية بمحطات التسويق على مستوى الجمهورية، حيث تم الآنتهاء من جميع الإجراءات اللازمة للطرح والترسية على إحدى الشركات الوطنية المتخصصة فى الأمن السيبراني، وذلك للتأكد من تطبيق الضوابط التى تضمن تأمين وحماية البيانات والخدمات وعمليات التشغيل وفقًا للمعايير العالمية لتأمين الأنظمة الصناعية وأنظمة التحكم والمراقبة الآلية.

ثانيًا: مشروع إنشاء نظام المراقبة والتحكم الإشرافى "SCADA" ونظام كشف التسريب "Leak Detection System" ومشروع إعادة تأهيل غرف البلوف لشركة أنابيب البترول.



­ مشروع إنشاء نظام المراقبة والتحكم الإشرافى "SCADA" ونظام كشف التسريب "Leak Detection System": يهدف المشروع إلى المراقبة والتحكم فى حركة تدأول الخام والمنتجات البترولية بشبكة خطوط شركة أنابيب البترول لرفع كفاءة عمليات التدفيع والاستلام وضمان التشغيل الآمن للخطوط والمستودعات لــ10 خطوط كمرحلة أولى بالمقر الرئيسى بمسطرد والمركز التبادلى بالعين السخنة.

­ تطوير وميكنة غرف البلوف: يهدف المشروع إلى تطوير وإعادة تأهيل 329 غرفة بلوف خاصة بـ 24 خطاً من خطوط شركة أنابيب البترول، وما تتضمنه من أعمال مدنية وإنشائية، وكذلك أعمال كهروميكانيكية لميكنة البلوف، تمهيدًا لربطها بمنظومة المراقبة والتحكم فى تدأول الخام والمنتجات البترولية "SCADA" بمركز الشركة الرئيسى بمسطرد.



­ منظومة قياس ومتابعة أرصدة الصهاريج بالمستودعات على مستوى الجمهورية "RTG": فى إطار إستكمال وتكامل أنشطة مشروع تركيب أجهزة قياس آلى لصهاريج شركات قطاع البترول "RTG"، والربط مع وزارة البترول والهيئة المصرية العامة للبترول من خلال "SCADA" مجمعة، حيث تقوم الشركات بتركيب أجهزة قياس آلى "RTG" على الصهاريج التابعة لها، وتم الآنتهاء بنسبة 100% من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من المشروع، وتتم حاليًا إجراءات المرحلة الثانية والتى تتضمن ربط 611 صهريجاً بشركات القطاع العام / المشترك / الاستثماري، وسيتم ربط شركات القطاع الغير مجهزة حاليًا لأعمال الربط بمراحل لاحقة من المشروع طبقًا وجاهزية الصهاريج الخاصة بكل شركة.



­ منظومة المراقبة والتحكم الإشرافى "SCADA" لشركة بتروجاس ، حيث يتم العمل على إنشاء وتركيب نظام "SCADA" بجميع مواقع شركة بتروجاس لإحكام الرقابة على تدأول البوتاجاز بالسوق المحلي، والوقوف لحظيًا على أرصدة البوتاجاز المتاحة فى كافة مواقع الشركة بمختلف أنحاء الجمهورية، من خلال إنشاء غرفة تحكم رئيسية بالمركز الرئيسى بالشركة لربط جميع مواقع الشركة، وكذلك الربط على غرفة الوقود بالهيئة لتشغيل نظام المراقبة والتحكم الإشرافى "SCADA" لإلتقاط وتسجيل الكميات والإبلاغ عنها وتقديمها، وكذلك إنشاء غرف مراقبة فرعية "Remote Control Room"