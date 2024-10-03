شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات بالبورصة خلال تعاملات الأربعاء باستثناء صعود السيارات والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 4.4%، أعقبه قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، وخدمات النقل والشحن، ومواد البناء بنسبة 3.8%، 3.4%، 3%، على التوالى، يليهم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.6%، وانخفض قطاعا الموارد الأساسية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.5%.

وهبط قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.3%، ونزل قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.1%، ثم قطاعا العقارات، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.9%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.5%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.1%، فيما ارتفع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى للمؤشرات، وذلك بعدما ارتفعت 5 جلسات متتالية، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وخسر رأس المال السوقى 29 مليار جنيه عند مستوى 2.172 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.058 مليار ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 137.5 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.63% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.91%، والعرب على 4.45%، واستحوذت المؤسسات على 24.05% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.94%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 21.2 مليون جنيه، 56.8 مليون جنيه، 35.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 707.2 ألف جنيه، 76.3 مليون جنيه، 36.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 31332 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 38571 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 13583 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 7445 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 10612 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 3122 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3% ليغلق عند مستوى 8260 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 1761 نقطة.