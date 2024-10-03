شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المنافسة يتلقى إخطارا لاندماج شركة جاسمين أكويزيشن صب إنك فى شركة جونيبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تلقيه إخطارا باعتزام شركة جاسمين أكويزيشن صب إنك، المملوكة بنسبة 100% لشركة اتش بي إى الاندماج في شركة جونيبير التي ستحتفظ بشخصيتها القانونية بعد الاندماج؛ لتستحوذ شركة اتش بي إي على 100% من شركة جونيبير وتصبح جونيبير شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة إتش بي إي.

وتعتبر شركة جاسمين أكويزيشن صب إنك هي شركة مؤسسة في ولاية ديلاوير.

وفي مصر تعمل كل من شركة اتش بي إي وشركة جونيبير في تقديم أنظمة حلول شبكات البنية التحتية.

وكانت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قررت بتاريخ 30 سبتمبر 2024 الموافقة على عدد من التركزات الاقتصادية، شملت استحواذ شركة سويز أر في فرنسا وشركة ذا فيوتشر از نيوترال اس ايه اس على نسبة 20% و29% من إجمالي أسهم المشروع المشترك شركة ريليف، واستحواذ شركة ايراميت اس ايه وشركة ذا فيوتشر از نيوترال اس ايه اس على نسبة 20% و29% من إجمالي أسهم شركة فوزج ثري اس ايه اس، واستحواذ مجموعة كارلايل إنك على عدد 101,071,136 سهم بنسبة 100% من أسهم شركة إنيرجيان كابيتال المحدودة، واستحواذ شركة ريكرياشين إنترناشونال إنك على عدد 529,006 سهم بنسبة 62,49% من إجمالي أسهم شركة ريستورانت بروجكتس ليمتد.