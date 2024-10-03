شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات حول موازنة القابضة المعدنية.. أبرزها صادرات بـ32 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تسعى الشركة القابضة للصناعات المعدنية بقيادة المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي، لمضاعفة الايرادات والارباح والصادرات خلال العام المالي الجاري، بما ينعكس علي كافة مؤشرات الشركات التابعة مع تنفيذ العديد من المشروعات خلال عام الموازنة .. تعرف علي التفاصيل في 6 معلومات.

1- تستهدف الشركات التابعة إيرادات نشاط بقيمة 62.5 مليار جنيه بمعدل نمو حوالي 88% مقارنة بالمحقق فعليا العام المالي المنتهي في 30/6/2023.

2- تستهدف الشركات تحقيق صافي ربح نحو 17 مليار جنيه بزيادة نسبتها 94% عن العام المالي المالي المنتهي في 30/6/2023.

3- من المتوقع زيادة مستهدفة في الصادرات بنحو 130% لتصل إلى ما يقرب من 32 مليار جنيه.

4- تعتزم الشركات تدشين مشروعات جديدة، من بينها شركة مصر للألومنيوم والتي تتضمن مشروعاتها إعادة تأهيل المصهر القائم بنجع حمادي وإنشاء خط إضافي ومصنع جديد لزيادة الطاقات الإنتاجية، ومشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات، إلى جانب مشروعات تعظيم القيمة المضافة وإحلال الواردات مثل إنتاج رقائق الألومنيوم والجنوط.

5- يجري حاليا في شركة النصر للسيارات أعمال تطوير البنية التحتية وتأهيل خطوط الإنتاج بالتزامن مع المفاوضات المتقدمة مع عدة شركاء محتملين لإنتاج مركبات متنوعة.

6- هناك العديد من مشروعات التطوير في مجال التعدين لتعظيم القيمة المضافة للخامات والثروات الطبيعية وإقامة صناعات تحويلية.