شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 2-10-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 2-10-2024.

إيقاف تداول 19 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 19 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: سماد مصر (ايجيفرت)، وأصول للوساطة فى الأوراق المالية، وجلاكسو سميثكلاين، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وايه كابيتال القابضة، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وفتنس برايم للأندية الصحية، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبى الجديد-الإسكندرية، والاستثمار العقارى العربي-اليكو، والاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية والاستثمار، والعربية للمحابس، واراب للتنمية والاستثمار العقارى، وبى أى دي-البدر للاستثمار والتنمية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وفرتيكا للصناعة والتجارة.

البورصة تخسر 29 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى للمؤشرات، وذلك بعدما ارتفعت 5 جلسات متتالية، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وخسر رأس المال السوقى 29 مليار جنيه عند مستوى 2.172 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.058 مليار ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 137.5 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.63% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.91%، والعرب على 4.45%، واستحوذت المؤسسات على 24.05% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.94%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 21.2 مليون جنيه، 56.8 مليون جنيه، 35.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 707.2 ألف جنيه، 76.3 مليون جنيه، 36.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 31332 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 38571 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 13583 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 7445 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 10612 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 3122 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3% ليغلق عند مستوى 8260 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 1761 نقطة.

وصعدت أسهم 16 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 166 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبى الجديد-الإسكندرية بسعر إغلاق 25.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.19%.

- تعليم لخدمات الإدارة بسعر إغلاق 10.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.92%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 2.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.37%.

- ديجيتايز للاستثمار والتقنية بسعر إغلاق 1.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.28%.

- مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 180.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.25%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- أصول للوساطة فى الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.568 جنيه بنسبة تراجع بلغت 16.47%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 59.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.84%.

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 1.371 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.34%.

- القاهرة للخدمات التعليمية بسعر إغلاق 29.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.50%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 24.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.35%.