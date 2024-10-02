شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة توافق على الشطب النهائى لأسهم شركة جينيال تورز والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على الشطب النهائى لقيد أسهم شركة جينيال تورز، ( شطبًا إجباريًا) والبالغ رأس ‏مالها المصدر والمقيد 4.7 مليون جنيه، موزع على عدد 4.7 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم الواحد، نظرًا لعدم ‏التزامها بتصحيح المخالفات القابلة للتصحيح خلال المدة الممنوحة للشركة، وإحالتها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، تنفيذًا للأحكام الواردة بالفقرة الخامسة من المادة (53) من قواعد القيد والشطب، والفقرة الأخيرة من المادة (73) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

وحذفت اللجنة، بيانات شركة جينيال تورز من قاعدة بيانات البورصة المصرية وتداول أسهمها من خلال نظام القبول الآلى للأوامر (خارج المقصورة) أوراق مالية غير مقيدة وذلك اعتبارًا من بداية جلسة تداول غدًا الخميس، وذلك لمدة أسبوعين، يتم بعدها التعامل على أسهم الشركة وفقا لآلية نقل الملكية (صفقات) أوراق مالية غير مقيدة وذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر.

كما قررت اللجنة، منح 9 شركات مهلة 15 يومًا لموافاة البورصة بالقوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية فى 30/06/2024 وذلك فى ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وهى (مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، والعامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، والعربية لاستصلاح الأراضى، والعربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات – كابو، والصناعات الكيماوية المصرية – كيما، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر).

ونبهت لجنة القيد، على 12 شركة بضرورة إعداد واعتماد القوائم المالية السنوية من الجمعية العامة بحد أقصى 3 أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية طبقا لأحكام المادة 46 من قواعد القيد مستقبلا، وهى (مطاحن ومخابز الإسكندرية، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، والعامة للصوامع والتخزين، ومصر للزيوت والصابون، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، ومصر للألومنيوم، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، والعامة لمنتجات الخزف والصيني).

وقررت لجنة القيد بالبورصة، منح 14 شركة شهرًا من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد لموافاة البورصة بالقوائم المالية السنوية معتمدة من الجمعية العامة، والتنبيه على الشركات بضرورة إعداد واعتماد القوائم المالية السنوية بحد أقصى 3 أشهر من الجمعية العامة من تاريخ نهاية السنة المالية طبقًا لأحكام المادة 46 من قواعد القيد مستقبلا لتجنب مخالفة قواعد القيد وفرض التزام مالى وفقًا للعقد المبرم، وهى (مطاحن شرق الدلتا، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، ومطاحن مصر العليا، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، والقناة للتوكيلات الملاحية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والمهندس للتأمين، والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، والعامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، والعربية لاستصلاح الأراضى، ووادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى، والعربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات – كابو، والصناعات الكيماوية المصرية – كيما.