شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: استعدادات مكثفة بمدينتى القاهرة الجديدة و15مايو لاستقبال فصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار مراجعة التجهيزات والاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء، تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ومسئولو الجهاز، محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة بطاقة 20 ألف م٣/يوم معالجة ثنائية، للتأكد من جاهزية المحطة لاستقبال كميات المياه المتوقعة فى موسم الشتاء، وكذا التأكد من نجاح العينة الناتجة في توفير المياه اللازمة لري المسطحات الخضراء بالمدينة، وذلك بعد معالجتها ثلاثيا عن طريق محطة الفلاتر الرملية الجاري تأهيلها ورفع كفاءتها.

كما تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطي، محطة معالجة صرف صحي بطاقة 80 ألف م3/يوم، وتابع أعمال رفع كفاءتها لزيادة طاقة محطات معالجة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة لتتناسب مع الزيادة السكانية بالمدينة خلال السنوات القادمة، ثم استكمل الجولة يالمرور على أعمال الطرق الجارية بالمدينة.

وتفقد المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15مايو، ومسئولو الجهاز، اصطفاف معدات وسيارات إدارات الحركة بجهاز المدينة وكافة السيارات والمعدات الخاصة بشركات الصيانة العاملة بالمدينة، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال فصل الشتاء والتعامل مع المواقف الطارئة.

وأشار المهندس على سعد، إلى أن جهاز المدينة قام بكافة الاستعدادات لقرب فصل الشتاء، وذلك من خلال تشكيل فرق صيانة مكلفة باتخاذ مختلف إجراءات مجابهة أخطار الأمطار والسيول وذلك فى إطار الحرص على سلامة المواطنين والمرافق والمنشآت العامة أثناء فترات الأمطار والسيول المحتملة خلال فصل الشتاء.

وأكد رئيس جهاز مدينة 15مايو، الاستعداد التام لجميع أفراد الأطقم الفنية والتجهيزات الكاملة من معدات وسيارات وطلمبات شفط المياه لفصل الشتاء، مشيرا إلى أنه تم التطهير لجميع خطوط مياه الصرف الصحى والمطابق الرئيسية وبالوعات صرف الأمطار، بجانب توجيه جميع الأطقم الفنية بالوصول إلى أعلى درجات الاستعدادات لمجابهة أخطار الأمطار والسيول.