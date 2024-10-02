شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 31643 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 38993 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 13726 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 7560 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 10761 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 3133 نقطة.

