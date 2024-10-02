شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 74.56 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار النفط اليوم بفعل مخاوف من توسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط مما يتسبب في تعطيل إمدادات النفط من منطقة إنتاجه الرئيسة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من دولار 74.56 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88 سنتًا أو 1.26 % إلى 70.71 دولار للبرميل، منخفضا قليلا عن ارتفاعه بأكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة،وقفز الخامان القياسيان بأكثر من 5%خلال التداول يوم أمس الثلاثاء وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وتجتمع لجنة وزارية من أوبك وحلفاء لها بقيادة روسيا، فيما يعرف بتحالف أوبك+، في وقت لاحق من اليوم لمراجعة وضع السوق، مع عدم توقع أي تغييرات في السياسة،ومن المقرر أن يرفع أوبك+ الإنتاج 180 ألف برميل يوميا بدءًا من ديسمبر القادم.

وتباينت بيانات المخزونات الأمريكية، ففي حين انخفضت مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير الأسبوع الماضي ارتفعت مخزونات البنزين، حسبما ذكرت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء.