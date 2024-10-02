شكرا لقرائتكم خبر عن 35 شركة مصرية تشارك بالمعرض الدولى للأغذية فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية برئاسة هاني برزي، مشاركة مصر بجناح في المعرض الدولي للأغذية والمشروبات وتكنولوجيا التعبئة والتغليف Iraq Food & Beverage، الذي يُقام في العاصمة العراقية بغداد في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر، بمشاركة 35 شركه مصرية. ويأتي هذا الحدث كجزء من الجهود الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والعراق، خاصة في قطاع الصناعات الغذائية الذي يعد من القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري.

شهد حفل الافتتاح حضورًا لافتًا من كبار المسؤولين في البلدين. من الجانب العراقي، شارك في الافتتاح، الدكتور إياد قاظم، نائب وزير الزراعة العراقي، ابتسام الهلالي، رئيسة لجنة الزراعة في مجلس النواب العراقي، جمال عطا، نائب السفير المصري لدى العراق، إلى جانب عدد من رؤساء الغرف التجارية وتجمعات رجال الأعمال العراقيين، الذين أعربوا عن ترحيبهم الكبير بالتعاون التجاري بين البلدين.

من الجانب المصري، ضم الوفد المشارك في الافتتاح عددًا من المسؤولين رفيعي المستوى، الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية ، علاء الوكيل، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس الوفد المصري و الوزير المفوض التجاري عمرو هزاع، مدير إدارة الدول العربية والمنظمات الإسلامية بجهاز التمثيل التجاري و مي خيري، المديرة التنفيذية للمجلس، الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي ومدير إدارة معلومات التصدير ومسؤول البعثات التجارية، المستشار التجاري معتز بالله علي، رئيس المكتب التجاري المصري في بغداد

ويأتي هذا المعرض في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين مصر والعراق نموًا ملحوظًا، وخاصة في قطاع الصناعات الغذائية. في عام 2023، حققت مصر زيادة كبيرة في صادراتها الغذائية إلى العراق، حيث بلغت قيمتها 175 مليون دولار، مقارنة بـ 133 مليون دولار في عام 2022، بنسبة زيادة تقدر بـ 32%.

و أشار المجلس إلي أن السوق العراقية واحدة من أكبر الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية، حيث تتنوع المنتجات المصدرة بين العصائر، البسكويت، منتجات الألبان، الخضار المجمد، والشوكولاتة. ويعكس هذا التنوع مدى التوافق بين المنتجات المصرية واحتياجات المستهلك العراقي.

من خلال هذه المشاركة، تسعى مصر إلى تحقيق أهداف طموحة في زيادة صادراتها الغذائية إلى العراق. يهدف المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى تحقيق زيادة بنسبة 15% في الصادرات بنهاية عام 2024، مع وضع خطط لزيادة سنوية لا تقل عن 20% خلال عام 2025. وتأتي هذه الأهداف ضمن استراتيجية مصر لزيادة حصتها السوقية في الأسواق الخارجية وتعزيز التواجد المصري في الأسواق الاستراتيجية مثل السوق العراقي.