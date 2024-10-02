شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء غرب بورسعيد يستقبل 3600 سائح من جنسيات مختلفة على متن سفينة هولندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، عن استقبال الرصيف السياحي بميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، السفينة السياحية الهولندية العملاقة NIEUW STATENDAM القادمة من قبرص وعلى متنها 2654 سائح و 952 من طاقم البحارة من جنسيات مختلفة، ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد، ومن المقرر تنظيم رحلات سريعة إلى مدينة القاهرة لزيارة المعالم السياحية والأثرية، ورحلات داخلية بمدينة بورسعيد لطاقم البحارة للتعرف على معالم المدينة والأماكن التاريخية، على أن تغادر السفينة الميناء مساء اليوم مستكملة رحلتها البحرية إلى ميناء الإسكندرية.

وكان في استقبال السفينة اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، واللواء محمد أحمد محمود، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، وعدد من القيادات، حيث تم تبادل الدروع التذكارية.

تعتبر السفينة NIEUW STATENDAM المملوكة لشركة كارينفال واحدة من أجمل السفن السياحية التي تجوب العالم في رحلات بحرية منتظمة، حيث تم بناؤها في عام 2018 بتكلفة مالية 520 مليون دولار، ويبلغ طولها 299 متر، وتتكون من 13 طابق وبها 1339 غرفة، ولديها أيضا مجموعة من وسائل الراحة والترفيه، وتضم صالات رياضية، وقاعات اجتماعية، وحمامات سباحة، ومسرح وسينما ونوادي رياضية وأسواق تجارية.

يأتي ذلك في إطار حركة تنشيط السياحة البحرية بمواني المنطقة الاقتصادية المطلة على البحرين المتوسط والأحمر، وجاهزيتها لاستقبال جميع أنواع السفن السياحية، وتقديم جميع الخدمات اللوجستية، مما يؤكد ثقة التوكيلات الملاحية في موانئ المنطقة.

وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات بدخول السفينة إلى الميناء وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالسائحين في سهولة ويسر وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.