شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 2-10-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغولالأربعاء، 02 أكتوبر 2024 09:42 ص
ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الأربعاء 2-10-2024 فى البنوك المصرية، ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى
12.23جنيه للشراء.
13.25جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية
12.33جنيه للشراء.
13.25جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك مصر
12.34جنيه للشراء.
13.26جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي
12.32جنيه للشراء.
13.25جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني
12.30جنيه للشراء.
13.24جنيه للبيع.
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