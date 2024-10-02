شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار اللحوم البلدي في مصر اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024، حيث يبدأ سعر الكيلو من 300 جنيها في المنافذ الحكومية المختلفة ويختلف السعر من منطقة إلى أخرى وكذلك حسب القطعيات.

وبحسب بيانات شعبة القصابين فإن سعر كيلو اللحوم يتراوح بين 350 و420 جنيها للكيلو في محلات الجزارة حسب المناطق داخل كل محافظة.

وأشارت شعبة القصابين في تقريرها، إلي أن أسعار اللحوم بمناطق متفرقة في القاهرة الكبرى تتراوح بين 300 إلي 320 جنيها في منافذ أمان ويصل إلي 330 جنيها لبعض القطعيات في المنافذ الحكومية.

وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.