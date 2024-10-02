شكرا لقرائتكم خبر عن هل يوجد متابعة للمصانع المتعثرة بعد حل مشاكلها ومساعدتها على التصدير؟ والان مع تفاصيل الخبر

تسعي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" دائما لمتابعة دورية للمصانع المتعثرة بعد حل مشاكلها، حيث يتم متابعة تلك المصانع كل 3 أشهر لضمان استمرار عملها وتحقيق الأهداف المرجوة.

كما تساعد مبادرة "ابدأ" المصنعين على الاستيراد والتصدير وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير من خلال التعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

يتم تقديم الدعم لتبسيط العمليات وضمان سيرها بشكل سلس، مما يساهم فى تعزيز قدرة المصنعين على الوصول إلى الأسواق العالمية واستيراد المواد اللازمة لإنتاجهم.