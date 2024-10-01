شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 1-10-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 1-10-2024.

إيقاف تداول 12 سهمًا



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، والسويدي إليكتريك، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والاستثمار العقاري العربي-اليكو، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والقاهرة للخدمات التعليمية، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، وايه كابيتال القابضة، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد.

البورصة تربح 17 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات شهر أكتوبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه عند مستوى 2.201 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.029 مليار ورقة مالية بقيمة 5.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 128.7 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.44% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.03%، والعرب على 6.52%، واستحوذت المؤسسات على 28.81% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.18%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 2.3 مليون جنيه، 254.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 69 مليون جنيه، 59.9 مليون جنيه، 118.8 مليون جنيه، 9.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 31866 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 39281 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 13814 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 7615 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 10833 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 3150 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 8019 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 1759 نقطة.

وصعدت أسهم 98 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 80 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 1.564 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.94%.

- ايه كابيتال القابضة بسعر إغلاق 2.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.90%.

- ديجيتايز للاستثمار والتقنية بسعر إغلاق 1.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.84%.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.680 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.72%.

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 1.410 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.49%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية بسعر إغلاق 22.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 18.05%.

- القاهرة للخدمات التعليمية بسعر إغلاق 31.760 جنيه بنسبة تراجع بلغت 14.23%.

- غاز مصر بسعر إغلاق 46.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.69%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 20.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.44%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 4.410 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.34%.