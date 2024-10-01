شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر يتراجع وعيار 21 يسجل 3590 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب في مصر بحوالي 20 جنيهاً في التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، ليرتفع جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلي 3590 جنيهاً للجرام وقت نشر هذه السطور وسط تغيرات في سعر الذهب العالمي.

سعر الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 4103 جنيهات.

عيار 21 يسجل 3590 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3077 جنيها.

عيار 14 يسجل 2393 جنيها.

الجنيه الذهب 28720 جنيها.

الذهب العالمي

ارتفع سعر الذهب العالمي حتى الآن خلال الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 14.2% وهو أفضل أداء ربع سنوي منذ يناير 2016، بينما خلال شهر سبتمبر ارتفع سعر الذهب بنسبة 6.1% بعد أن سجل مستوى تاريخي عند 2685 دولار للأونصة خلال الأسبوع الماضي.

وجد الذهب الدعم الكبير من قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية لينهي سياسة التشديد النقدي ويظهر اتجاهه إلى مزيد من عمليات خفض الفائدة للحول دون تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي وتأثر قطاع العمالة بشكل سلبي.

بالإضافة إلى هذا حافظ الذهب على مكاسبه خلال الأيام الأخيرة بعد أن أعلنت الحكومة الصينية عن إجراءات تحفيزية كبيرة لدعم الاقتصاد، مما قد يزيد من الطلب على الذهب في أكبر دولة مستهلكة للذهب في العالم.