شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار يلتقى عدد من المؤسسات الفرنسية الراغبة فى التعاون الاقتصادى مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عدد من اللقاءات مع مسؤولى عدد من المؤسسات والشركات الفرنسية الراغبة فى التعاون الاقتصادى مع مصر.

وقد التقى الوزير مسؤولى جمعية تنمية الاستثمارات الفرنسية ANIMA والتى ترتكز أنشطتها فى تعزيز تواجد الشركات الفرنسية على المستوى الاستثمارى بالأسواق الإقليمية والدولية مع التركيز على منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، وتضم فى عضويتها 19 دولة، وتتنوع أنشطة الجمعية الفرنسية لتشمل ترتيب البعثات الاقتصادية بين الدول الأعضاء وبحث فرص تعزيز التواجد الاستثمارى للشركات بالقطاعات ذات الأولوية المستهدفة بكل دولة.

كما عقد الخطيب لقاءا مع أعضاء غرفة تجارة مقاطعة مارسيليا، حيث استهدف الاجتماع بحث فرص تعزيز التعاون التجارى مع الشركات الفرنسية بمقاطعات جنوب فرنسا وزياد نسبة مساهمة الصادرات المصرية المباشرة عبر ميناء مارسيليا إلى فرنسا.

كما التقى الوزير رئيس مجموعة CMA CGM الفرنسية العاملة بقطاع الملاحة والنقل واللوجستيات، وتعد شريك تنموي لمصر لتنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية المستهدفة فى مجال البنية التحتية، حيث شهد الاجتماع التباحث حول فرص تعزيز التواجد الاستثمارى للمجموعة الفرنسية فى مصر ودعم قطاع اللوجستيات.