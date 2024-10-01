شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شركات سمسرة تستحوذ على 63.9% من تعاملات البورصة خلال الربع الثالث والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الربع الثالث من عام 2024، بقيمة تداول بلغت 71.3 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 10.9%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 65 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10%.

وحلت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 62.4 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.6%، وفي المركز الرابع تأتى شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 47.8 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.3%، وفي المركز الخامس شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 45.4 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 7%.

وجاء في المركز السادس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 31.5 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.8%، وكايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 27.3 مليار جنيه بنسبة 4.2%، وحل في المركز الثامن شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة 23.2 مليار جنيه بنسبة 3.6%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا بلتون لتداول الأوراق المالية، وعربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول 21.3 مليار جنيه، و20.8 مليار جنيه، بنسبة 3.3%، 3.2%، جاء ذلك وفقًا للتقرير الدوري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 13.76% ليغلق عند مستوى 31587.04 نقطة، خلال جلسات الربع الثالث من عام 2024، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 21.70% ليغلق عند مستوى 7538.30 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 19.44% ليغلق عند مستوى 10732.02 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 14.54% ليغلق عند مستوى 39020.69 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 22.05% ليغلق عند مستوى 8004.14 نقطة.



