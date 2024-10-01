شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بختام تعاملات أولى جلسات شهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات شهر أكتوبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه عند مستوى 2.201 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 31866 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 39281 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 13814 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 7615 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 10833 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 3150 نقطة.