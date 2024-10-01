شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: مشروعات الهيدروجين الأخضر تساهم فى خلق 100 ألف فرصة عمل جديدة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتعاون الدولى والإتصال السياسي أن مصر ستكون واحدة من الدول الرائدة عالميًا في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون لاستهداف 5 إلى 8 % من السوق العالمية القابلة للتداول وهو ما يساهم في خلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل جديدة.

وأشار مهينة خلال موتمر اسبوع القاهرة للتنمية المستدامة، إلى أنه فى فبراير الماضى، وافق المجلس الأعلى للطاقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون والتي تعد وثيقة وطنية تعكس اهتمام مصر بالدخول بقوة في هذا المجال، والتي تضمنت أنه بحلول عام 2040

وتم إعلان ونشر الاستراتيجية على موقع مجلس الوزراء.

ويرى مهينة أن إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة وهذه المشاريع الضخمة التى تتمتع بها مصر تساعد في الحصول على برامج للتصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية خاصة اعتمادًا على توافر المواد الخام والعمالة الماهرة.