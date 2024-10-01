شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات بتداولات 2.3 مليار جنيه خلال ساعتين والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.3 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 31796 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 39242 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 13782 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 7612 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 10832 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 3152 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 8045 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهما: سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، والسويدي إليكتريك، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والاستثمار العقاري العربي-اليكو، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والقاهرة للخدمات التعليمية.

كما أعلنت البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 10 آلاف وثيقة أمس الإثنين، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.34 مليون وثيقة بدلًا من 3.33 مليون وثيقة.

وفي سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا عدد 100 ألف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وسبيد ميديكال عدد 463 سهمًا، 1 سهم، على التوالي، فيما باع مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، وطاقة عربية، وتعليم لخدمات الإدارة، وفتنس برايم للأندية الصحية عدد 100 ألف سهم، 20 ألف سهم، 73.6 ألف سهم، مليون سهم، على الترتيب.

كما باع مساهم رئيسي بشركة العبوات الطبية عدد 1.5 مليون سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 7585 سهمًا.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وحققت الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، إيرادات بلغت 39.8 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2023 حتى 30 يونيو عام 2024 مقابل 32.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 6.1 مليون جنيه مقارنة مع أرباح بقيمة 5.5 مليون جنيه.

وحققت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني (شيني)، مجمل خسارة قدرها 11.8 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024 مقابل مجمل خسارة قدرها 18.9 مليون جنيه، وبلغ صافي الخسارة 104.5 مليون جنيه مقارنة مع 40.7 مليون جنيه، وتأتي تلك الخسارة نتيجة تأثر صافي الخسارة بمبلغ 46.6 مليون جنيه فوائد مدينة لصالح الشركة القابضة للصناعات المعدنية على الرصيد المستحق لدى الشركة في ذات التاريخ، وانخفاض كمية إنتاج المصانع وعدم الاستغلال الأمثل للطاقة الإنتاجية المتاحة مما نتج عنه خسارة طاقة غير مستغلة وعاطلة قدرها 28 مليون جنيه، وفاقد تشغيل غير طبيعي نتيجة عدم الاستغلال الأمثل للخامات بمصنع البورسلين قدره 0.988 مليون جنيه.

وحققت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، إيرادات مشاط بلغت 351.5 مليون جنيه خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 62.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الخسارة 749.1 مليون جنيه مقارنة مع 84.2 مليون جنيه.

في سياق متصل أعلنت شركة طاقة عربية، عن عزمها خفض الانبعاثات الكربونية، من خلال زيادة تحويل السيارات العاملة بالغاز الطبيعي خلال الثلاث سنوات المقبلة ليصل إلى 20 ألف سيارة، وزيادة إنتاج الطاقة الشمسية خلال تلك السنوات بإقامة محطات جديدة قد تصل تكلفتها الاستثمارية إلى 30 مليون دولار.

كما أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عن إجمالي التسهيلات المقدمة عبر خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقًا" قد تجاوزت مليار جنيه حتى سبتمبر 2024.