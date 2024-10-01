شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 71.78 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الثلاثاء الموافق 1-10-2024.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية اليوم الثلاثاء شهدت انخفاض بدعم من زيادة المعروض وضعف نمو الطلب العالمي والذي تفوق على المخاوف من تأثير التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط على الإنتاج من المنطقة حيث يستبعد بعض المحللين مخاطر حدوث صراع إقليمي أوسع .

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 71.78دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي68.25دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 74.90دولار للبرميل.







