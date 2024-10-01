شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الذهب فى مصر يتراجع 160جنيها مسجلا 28480 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر هبوطاً كبيراً بأكثر من 160 جنيها خلال الـ 24 ساعة الماضية ، حيث بلغ الجنيه الذهب 28480 جنيها مقابل 28640 جنيها.

وحافظ الذهب العالمي على مكاسبه خلال الأيام الأخيرة بعد أن أعلنت الحكومة الصينية عن إجراءات تحفيزية كبيرة لدعم الاقتصاد، مما قد يزيد من الطلب على الذهب في أكبر دولة مستهلكة للذهب في العالم.

بالإضافة إلى هذا يبقى الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن متزايد في ظل المخاوف المستمرة بشأن الحرب في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وعدم اليقين السياسي المصاحب لانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأشار تحليل جولد بيليون إلي أن الذهب يبدو مستعدًا لارتفاع محتمل إلى المستوى 2700 دولار للأونصة إذا كانت بيانات سوق العمل التي تصدر هذا الأسبوع عن الاقتصاد الأمريكي متوافقة مع إمكانية تخفيف 75 نقطة أساس أخرى من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية العام.

ويصدر هذا الأسبوع تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي والذي يظهر أعداد الوظائف الجديدة ومعدل البطالة ومتوسط الأجور، ويعد أحد أهم البيانات الاقتصادية التي يعتمد عليها البنك الفيدرالي الأمريكي في تقييم أداء الاقتصاد.



يذكر أن بيانات يوم الجمعة الماضية أظهرت أن إنفاق المستهلك الأمريكي قد زاد بشكل معتدل في أغسطس، مما يشير إلى أن الاقتصاد احتفظ ببعض زخمه القوي في الربع الثالث، في حين استمرت ضغوط التضخم في التراجع.