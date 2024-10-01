شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية يطلق بعثة تجارية إلي غانا تضم 10 شركات والان مع تفاصيل الخبر

نظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية بعثة تجارية إلي غانا تضم 10 شركات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAD وجهاز التمثيل التجاري من أجل زيادة الصادرات الهندسية إلي الدول الأفريقية.

وشارك في افتتاح فعاليات بعثة قطاع الصناعات الهندسية في غانا السفير المصري لدى أكرا السفير أيمن الدسوقي، الذى قدم كل أوجه الدعم إلي الوفد المصري خلال زيارته.

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية ورئيس بعثة القطاع في غانا، إن البعثة تضم عدداً من القطاعات الحيوية منها الأجهزة المنزلية والكهربائية وقطاع أدوات المائدة والمطبخ والصناعات الاليكترونية والكهربائية والطلمبات والمراجل والمحركات وقطاع وسائل النقل وتشغيل وتشكيل المعادن ومكونات السيارات وآلات والمعدات الزراعية.

وكشفت المدير التنفيذي للمجلس ، أن البعثة تستكمل الآن لقاءات B2B مع عدد من الشركات المستوردة في غانا ضمن خطة جرى التجهيز لها من أجل تحقيق مستهدف الزيارة وتوقيع عقود تصديرية في المستقبل للشركات المصرية المشاركة في البعثة.

وأشارت مي حلمي، إلي أن البعثة ستتجه يوم 2 أكتوبر إلي دولة كوت ديفوار من أجل استهداف السوق هناك، والعمل على التواجد بالمنتجات الهندسية المصرية في هذا السوق الحيوي الذي يأتي ضمن أولويات المجلس كأحد أهم الدول الأفريقية التي نسعى لزيادة حركة التجارة معها.

ووجهت "حلمي" الشكر إلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAD وجهاز التمثيل التجاري لدعمها الكبير لإنجاح البعثة المصرية إلي غانا وكوت ديفوار.

يشار الي أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد أعلن عن ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلي أغسطس 2024 بنسبة 27.3% لتسجل 3.494 مليار دولار لأول مرة في التاريخ مقابل 2.746 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023.

وأشار التقرير الشهري للمجلس، إلي أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعاً فى شهر أغسطس 2024 بالمقارنة بنفس الشهر 2023 بنسبة 12.1% حيث بلغت 443.6 مليون دولار فى أغسطس 2024 مقابل 395.8 مليون دولار فى اغسطس 2023.

وأعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2024 خلال أول 8 أشهر من 2024 و هي الكابلات سجلت نموا بنسبة 33.1%، كما ارتفعت صادرات الأجهزة الكهربائية بنسبة 6.9%، وحققت مكونات سيارات ارتفاعاً بنسبة 26%.

وكشف المجلس التصديري للصناعات، أن صادرات الاجهزة المنزلية حققت صعوداً بنسبة 7.9% خلال الفترة من يناير إلي أغسطس 2024 في حين ارتفعت الصناعات الكهربائية و الإلكترونية بنسبة 9.1% وأخيراً وسائل النقل حققت قفزة بنسبة118.1%.