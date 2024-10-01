شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مصر عقدت شراكات استثمارية مع دول عربية لدعم النمو والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر عقدت شراكات استثمارية مع دول عربية مما دعم النمو والتنمية، موضحاً أن مصر تتبنى حزمة من الإجراءات الداعمة للاستثمار مثل الرخصة الذهبية، وحوافز أخرى فى قطاعات عدة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته أمام اجتماع الدورة الثامنة والأربعين لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أن الحكومة المصرية أطلقت عدة مبادرات تنموية أبرزها مبادرة حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصرى، مؤكداً أهمية تبنى استراتيجية داعمة للصناعة وسياسة ضريبة جديدة مما يعمل على تحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، إن المتغيرات المتسارعة والتحديات فى المنطقة وتلاحق الصدمات الداخلية والخارجية واتساع حالة عدم اليقين بشأن اتجاهات أداء الاقتصاد العالمى وإنعكاسات ذلك على دول المنطقة والسياسات النقدية، من أبرز القضايا التى يتم خلال اجتماع القاهرة اليوم.

وأضاف محافظ البنك المركزى المركزى، فى كلمته أمام اجتماع الدورة الثامنة والأربعين لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أن الاجتماع يتناول تأثيرات قضية التغيرات المناخية على الاقتصاد ودور البنوك المركزية فى هذا الشأن وتطبيقات الذكاء الاصطناعى فى القطاع المالى، ومناقشة التقارير الصادرة عن صندوق النقد العربى.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى، أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة الثامنة والأربعين لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بحضور حشد كبار من كبار المسؤولين وممثلى المؤسسات المالية الدولية والمصرفيين من مختلف دول العالم.



