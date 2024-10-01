شكرا لقرائتكم خبر عن 71.83 دولار لخام برنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

أوضحت التقارير الاقتصادية استقرار أسعار النفط اليوم، وسط نمو ضعيف للطلب العالمي ومع احتمال زيادة المعروض في السوق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في ديسمبر 13سنتًا، ما يساوي 0.18 %، إلى 71.83 دولار للبرميل وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي، للتسليم في نوفمبر 11سنتًا، أو 0.16 %، إلى 68.28 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وبسبب نمو الطلب الأضعف من المتوقع هذا العام بقيت أسواق النفط تحت ضغط ملحوظ وخاصة في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وتعززت مخاوف الطلب أمس بعد أن أظهرت البيانات انكماش نشاط التصنيع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم للشهر الخامس في سبتمبر.