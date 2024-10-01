شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام جامعة الدول العربية: تعزيز التعاون العربى ضرورة لمواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن العالم يمر بمرحلة دقيقة من التحولات الاقتصادية والسياسية، موضحاً أن التحديات الناتجة عن تلك التحديات يتطلب العمل بتعاون وتنسيق مستمر بين الدول العربية لمواجهة التحديات.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال كلمته أمام اجتماع الدورة الثامنة والأربعين لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أن صندوق النقد العربى يعتبر شريكاً هاماً للحكومات العربية فى تعزيز مسيرة الاستقرار الاقتصادى والمالى والنقدى.

وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، إن المتغيرات المتسارعة والتحديات فى المنطقة وتلاحق الصدمات الداخلية والخارجية واتساع حالة عدم اليقين بشأن اتجاهات أداء الاقتصاد العالمى وإنعكاسات ذلك على دول المنطقة والسياسات النقدية، من أبرز القضايا التى يتم خلال اجتماع القاهرة اليوم.

وأضاف محافظ البنك المركزى المركزى، فى كلمته أمام اجتماع الدورة الثامنة والأربعين لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أن الاجتماع يتناول تأثيرات قضية التغيرات المناخية على الاقتصاد ودور البنوك المركزية فى هذا الشأن وتطبيقات الذكاء الاصطناعى فى القطاع المالى، ومناقشة التقارير الصادرة عن صندوق النقد العربى.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى، أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة الثامنة والأربعين لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بحضور حشد كبار من كبار المسؤولين وممثلى المؤسسات المالية الدولية والمصرفيين من مختلف دول العالم.



