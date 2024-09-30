شكرا لقرائتكم خبر عن أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز العالمية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر نوفمبر 72.53 دولار للبرميل.

وسجل خام غرب تكساس 68.67 دولار للبرميل تسليم شهر نوفمبر2024، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 73.62 دولار للبرميل لشهر سبتمبر 2024 و82.28 دولار للبرميل متوسط سعر سلة أوبك لعام 2024.

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.045 دولار للجالون، كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 3.566 دولار للجالون.

وارتفعت أسعار النفط اليوم متأثرة بزيادة المخاوف من اضطراب محتمل في الإمداد من منطقة الشرق الأوسط المنتجة للنفط.

وفي الأسبوع الماضي، انخفض خام برنت بنحو 3%، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 5% مع تزايد المخاوف بشأن الطلب بعد فشل التحفيز المالي من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستورد للنفط، في دعم ثقة السوق.

موشر أسعار النفط