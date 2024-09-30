شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المنافسة يوافق اليوم على 4 طلبات جديدة للتركزات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرار لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بالجهاز بتاريخ 30 سبتمبر الجاري الموافقة على 4 تركزات اقتصادية جديدة وفقا لما يلي :

- استحواذ شركة سويز أر في فرنسا وشركة ذا فيوتشر از نيوترال اس ايه اس على نسبة 20% و29% من إجمالي أسهم المشروع المشترك شركة ريليف.

-استحواذ شركة ايراميت اس ايه وشركة ذا فيوتشر از نيوترال اس ايه اس على نسبة 20% و29% من إجمالي أسهم شركة فوزج ثري اس ايه اس.

- استحواذ مجموعة كارلايل إنك على عدد 101,071,136 سهم بنسبة 100% من أسهم شركة إنيرجيان كابيتال المحدودة.

- استحواذ شركة ريكرياشين إنترناشونال إنك على عدد 529,006 سهم بنسبة 62,49% من إجمالي أسهم شركة ريستورانت بروجكتس ليمتد.

ومنحت التعديلات القانونية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لجهاز حماية المنافسة اختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية "الاندماجات والاستحواذات" اعتبارًا من الأول من يونيو الماضي، وذلك في إطار سريان التعديلات القانونية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 بموجب أحكام القانون رقم 175 لسنة 2022 وما تلاه من تعديلات اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1120 لسنة 2024.