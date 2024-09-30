شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بختام تعاملات آخر جلسات شهر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، آخر جلسات شهر سبتمبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه عند مستوى 2.184 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 31587 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 39020 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 13693 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 7538 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 10732 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 3126 نقطة.