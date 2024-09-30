شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتصبح مصدرا موثوقا للهيدروجين لأوروبا والعالم والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن الدولة المصرية لديها خارطة طريق لتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر وأنها جادة فى التعاون مع الشركات العالمية لإنجاح تنفيذها، وأن وزارة البترول تعمل فى هذا الصدد على دعم الإسراع بإجراءات تنفيذ المشروعات الجديدة الجارية بالشراكة بين قطاع البترول وشركات عالمية رائدة وتوطين صناعات التكنولوجيا المتعلقة بهذا المجال محلياً لجذب المزيد من الاستثمارات، مشيراً إلى أن مصر تمتلك من المقومات ما يؤهلها لأن تصبح مصدراً موثوقاً للهيدروجين لأوروبا والعالم.

وجاء ذلك خلال استقباله وفداً من رؤساء وممثلى شركات جون كوكريل وسكاتك وشلمبرجيه وتكنيب وريلى لاستعراض سبل التعاون مع قطاع البترول فى تنفيذ مشروع انتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين والمزمع اقامته فى محافظ دمياط.

ورحب الوزير بدخول شركة جون كوكريل العالمية فى شراكة مع شركة سكاتك والشركات المشاركة فى تنفيذ مشروع انتاج الأمونيا الخضراء بمحافظة دمياط، مؤكداً أن دخول مثل هذه الشركات العالمية للعمل فى مصر يعد دليلاً واضحاً على مدى جاذبية المناخ الاستثمارى فى مصر فى ضوء ما تمتلكه من مقومات عديدة وباعتبارها بوابة للمنطقة ككل، كما لفت الوزير إلى أن هناك فرص هامة لتعظيم صناعات القيمة المضافة وانتاج البتروكيماويات وأن العمل جار حالياً على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف وزيادة الانتاج بهدف توفير فائض لمثل هذه المشروعات الاستراتيجية المهمة.

ومن جانبهم أشار ممثلوا الشركات العالمية إلى أن الإتحاد الأوروبى يعتبر مصر شريكاً استراتيجياً فى التعاون فى مجال الطاقة الخضراء والهيدروجين، معربين عن تطلعهم لتنفيذ العديد من المشروعات الهامة فى هذا المجال فى مصر والاستفادة من الامكانات الهائلة التى تتمتع بها.

وقدمت شركة جون كوكريل عرضاً خلال الاجتماع حول دور كل شركة فى التحالف فى تنفيذ المشروع وبعض المشروعات الأخرى المماثلة التى يتم تنفيذها فى دول أخرى.

ويشار إلى أن مشروع الأمونيا الخضراء من المقرر اقامته فى محافظة دمياط باستخدام تسهيلات شركة موبكو وتكلفة استثمارية تزيد على 900 مليون دولار وسيضم المشروع انشاء محطة لانتاج الطاقة الشمسية وأخرى لانتاج طاقة الرياح بالإضافة إلى محلل كهربى للهيدروجين الأخضر الذى يتم انتاجه من خلال تكنولوجيا التحليل الكهربى بإستخدام الطاقة المتجددة وذلك لانتاج 150 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء التى ستستخدم كوقود نظيف.

حضر الاجتماع المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس معتز عاطف رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفنى والمتحدث الرسمى للوزارة، وضم وفد الشركات المهندس محمد عامر نائب رئيس شركة سكاتك النرويجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجان لوك ماورانج عضو مجلس إدارة مجموعة جون كوكريل ورافاييل تيلو رئيس شركة جون كوكريل للهيدروجين وداميان أيرى رئيس شركة ريلى وفرانشيسكو كاماراتا الرئيس الإقليمى لشركة تكنيب الإيطالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمهندس شريف بيومى المدير التنفيذى لشركة شلمبرجيه لمصر والسودان وشرق المتوسط.