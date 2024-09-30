شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الشوكولاتة فى السوق الدولية مع زيادة سعر طن الكاكاو 130% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الكاكاو في السوق الدولية مرة أخرى في شهر سبتمبر الجارى ، حيث تجاوز مرة أخرى 10,000 دولار للطن المتري، مما يؤدى إلى ارتفاع أسعار الشوكولاتة فى الأسواق.

ويشهد الكاكاو ارتفاعًا بنسبة 130% حتى الآن هذا العام، حيث أنها المادة الخام التي تحظى بالتقدير الأكبر من جانب العديد فى العالم ، ولا تبدو الآفاق واعدة على الإطلاق، لأن الطقس لم يكن ملائماً، كما انخفض الإنتاج بسبب بعض أمراض المحاصيل.

وأشارت صحيفة الإكونوميستا الإسبانية إلى أن أسعار الشوكولاتة سترتفع مرة آخرى وذلك مع زيادة سعر الكاكاو وارتفاع تكاليف سلسلة الإنتاج.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على سبيل المثال فى الإكوادور، ارتفعت أسعار ألواح الشوكولاتة ومنتجات الشوكولاتة الأخرى هذا العام، في الآونة الأخيرة، ذكرت أحد المتاجر الكبرى فى البلاد، أنه بسبب الزيادة في أسعار الشوكولاتة، وبسبب ارتفاع تكاليف الكاكاو، ارتفع سعر قطعة الشوكولاتة بالبندق وكريمة البندق بشكل خاص، حيث يتم استيراد كلا المنتجين.

لماذا ارتفع سعر الكاكاو من جديد؟

ويثير قلة الأمطار مخاوف من انخفاض إنتاج الشوكولاتة في ساحل العاج وغانا ، الدولتين اللتين تمتلكان أكثر من نصف إمدادات العالم من الكاكاو على وجه التحديد، حيث ساهم الطقس السئ في كلا البلدين في إثارة المخاوف بشأن السوق الضيقة للغاية، حسبما حذر عدد من الخبراء للصحيفة ، فى بداية سبتمبر.

وأوضحت المديرة التنفيذية للرابطة الوطنية لمصدري الكاكاو، ميرلين كازانوفا، أن سعر الكاكاو، كونه سلعة (مادة خام يتم تداولها في سوق الأوراق المالية)، معرض للمضاربين، مشيرة إلى أنه "إذا حدث انخفاض في الإنتاج في ساحل العاج أو غانا، وهما أكبر منتجي الكاكاو، فإن السعر يبدأ في الارتفاع".