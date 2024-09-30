شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 72.14 دولار لخام برنت و71.64 ولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط اليوم 72.14 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 71.64 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط اليوم متأثرة بزيادة المخاوف من اضطراب محتمل في الإمداد من منطقة الشرق الأوسط المنتجة للنفط.

وفي الأسبوع الماضي، انخفض خام برنت بنحو 3%، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 5% مع تزايد المخاوف بشأن الطلب بعد فشل التحفيز المالي من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستورد للنفط، في دعم ثقة السوق.

وأصدر الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله الحوثي في اليمن بيانا للتعليق على الغارات الإسرائيلية التي استهدف مدينة الحديدة اليمنية، حيث أكدت أنه "تم اتخاذ الاحتياطات بتفريغ خزانات النفط مسبقا في ميناءي رأس عيسى والحديدة"

وكشفت وسائل إعلام عبرية، عن أن الغارات الإسرائيلية التي نفذت على الحديدة اليمنية استهدفت مخازن النفط ومحطات الكهرباء بالمحافظة اليمنية.