جولات سياحية بمتحف الحضارة والأهرامات لفرق (أولادنا) بالدمج مع مهرجان الأفروصيني

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القاهرة - سامية سيد - - الفرق تقدم عروضها الفنية بمتحف الحضارة ومنطقة أهرامات الجيزة

في إطار رعاية وزارة السياحة والآثار للملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة (أولادنا) بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني في دورته الثامنة، نظمت الوزارة، للفرق المشاركة في الملتقى، جولات سياحية بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ومنطقة أهرامات الجيزة، وذلك من خلال التعاون بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وكل من المجلس الأعلى للآثار وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية.

وخلال جولاتهم السياحية، قامت هذه الفرق بتقديم مجموعة متنوعة من الفقرات والعروض الفنية المختلفة لهم، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية لهم، كما أعربوا عن انبهارهم بما شاهدوه من مقتنيات أثرية متميزة، ومدى عراقة الحضارة المصرية القديمة، وسعادتهم بتواجدهم وتقديم عروضهم الفنية داخل هذه المعالم الأثرية والسياحية المتميزة.

وبالمتحف القومي للحضارة المصرية، كان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، والأستاذة فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، كما قاموا بجولة داخل قاعات المتحف المختلفة تعرفوا خلالها على ما تعرضه من كنوز أثرية، وإبداعات الحضارة المصرية في مختلف الفنون، وقد شارك في هذه الجولة فرق كل من المملكة المغربية، وإسبانيا، وكولومبيا، وروسيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وزيمبابوي.

وخلال الجولة بمنطقة أهرامات الجيزة، زارت الفرق الهرم الأكبر ومنطقتي البانوراما وتمثال أبو الهول، وشارك في هذه الجولة فرق دول كل من " جمهورية الصين الشعبية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والمكسيك، وإسبانيا، وكولومبيا، والمملكة المغربية، وسلطنة عمان، وسريلانكا، وزيمبابوي، والكاميرون، وليبيا".

وتأتي استضافت المتحف ومنطقة أهرامات الجيزة لهذه الفرق في إطار حرص الوزارة الدائم على دعم وتنمية قدرات أولادنا من ذوي الهمم وإدماجهم في المجتمع، بما يمتلكونه من مواهب متميزة في مجالات الثقافة والفنون، بالإضافة إلى العمل على تعزيز الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وإتاحة وتيسير زيارتهم داخل المتحف والمناطق الأثرية، وتقديم العديد من الورش والأنشطة التعليمية والفنية لأبناء المجتمع من ذوي الهمم وتشجيعهم للتعرف على الحضارة المصرية.

تجدر الإشارة إلى أن يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، كانت قد شاركت في حضور حفل افتتاح الدورة الثامنة للملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة (أولادنا) بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، الذي افتتحه الدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وقد نظم الملتقى مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة برئاسة الأستاذة سهير عبد القادر مؤسسة ورئيس الملتقى، وأُقيمت فعالياته هذا العام تحت شعار "بكرة أحلى بينا".



















