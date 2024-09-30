شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع أمام الجنيه المصرى.. ويسجل 48.26 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر في الساعات الأولى من تعاملات اليوم الاثنين 30-9-2024.

وسجل سعر الدولار تراجعا بالبنك الأهلى المصرى إلى 48.26 بدلا من 48.34 جنيه للشراء و48.36 بدلا من 48.44 جنيه للبيع وبنك مصر سعر جنيه للشراء و48.26 بدلا من 48.34 جنيه للشراء و48.36 بدلا من 48.44 جنيه للبيع.

وفي بنك القاهرة سجل 48.26 بدلا من 48.34 جنيه للشراء و48.36 بدلا من 48.44 جنيه للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر48.34 بدلا من 48.35 جنيه للشراء وسجل 48.44 بدلا من 48.45 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.26 جنيه للشراء.

48.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.26 جنيه للشراء.

48.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.26 جنيه للشراء.

48.36 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.34 جنيه للشراء.

48.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.26 جنيه للشراء.

48.36 جنيه للبيع.