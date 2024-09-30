شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم تستهل تعاملات الأسبوع عند 3610 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024 عقب تسجيل مستويات 3610 جنيهات للذهب عيار 21 وذلك وفق تطورات سعر الذهب العالمي الذي يسجل ارتفاعات مستمرة وقد تتغير حركة الذهب في الأسواق خلال الساعات القليلة المقبلة.

سعر الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 يسجل 4125 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 3610 جنيهات.

عيار 18 يسجل 3095 جنيها.

الجنيه الذهب 28880 جنيه.

تطورات الأسواق

استطاع سعر أونصة الذهب العالمي أن يسجل الأسبوع الماضي مستوى تاريخي جديد عند 2685 دولارا للأونصة، ليغلق فوق المستوى 2650 دولار للأونصة ما يضمن له الاستمرار في الصعود دون الحاجة إلى تصحيح سلبي عميق، بينما قد نرى تحركات عرضية في بعض الجلسات بهدف تصحيح قراءات مؤشرات الزخم الفنية.



ارتفع سعر الذهب في مصر عيار 21 خلال الأسبوع الماضي وسجل أعلى مستوى عند 3620 جنيها للجرام، ولكنه فشل في الحفاظ على مكاسبه ليبدأ في التذبذب في منطقة تداولات عرضية بين 3600 – 3620 جنيها للجرام، ولكنه أغلق تداولات الأسبوع الماضي تحت المستوى 3600 جنيه للجرام في النهاية.



