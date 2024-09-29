شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 29-9-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 29-9-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه عند مستوى 2.170 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، والقاهرة للخدمات التعليمية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وفرتيكا للصناعة والتجارة، والمالية والصناعية المصرية، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، وعبور لاند للصناعات الغذائية، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، وغاز مصر.

البورصة تربح 21 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه عند مستوى 2.170 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 883.6 مليون ورقة مالية بقيمة 4.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 113.9 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.43%، والعرب على 5.92%، واستحوذت المؤسسات على 20.48% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.51%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 274.3 مليون جنيه، 33.9 مليون جنيه، 94 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 110.8 مليون جنيه، 3.6 مليون جنيه، 287.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 31459 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 38798 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 13639 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 7490 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 10669 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 3098 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 8037 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1746 نقطة.

وصعدت أسهم 91 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 82 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية عدد 500 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وديجيتايز للاستثمار والتقنية عدد 1669 سهمًا، مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركتا المنصورة للدواجن، وابن سينار فارما عدد 550 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي.

فيما باع مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، وديجتايز للاستثمار والتقنية عدد 100 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 10 آلاف سهم، 475 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية عدد 91.7 ألف سهم، 112.1 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، شراء المساهم هشام سليمان فهمي عبد اللطيف أبو حسين عدد 1.6 مليون سهم بسعر 0.217 جنيه بقيمة إجمالية 345.6 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم إلى 15.34%، ونفذت الصفقة من خلال شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي، شراء المساهم عياد مهني ميخائيل برسم عدد 509.7 ألف سهم بسعر 2.159 جنيه بقيمة إجمالية 1.1 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.198% إلى 5%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت ديجيتايز للاستثمار والتقنية، بيع المساهم سهام السيد مصطفى عثمان عدد 250 ألف سهم بسعر 1.275 جنيه بقيمة إجمالية 318.7 ألف جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 6.484% إلى 6.253%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.



نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وحققت شركة مصر للألومنيوم، إيرادات بلغت 32.8 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2023 حتى 30 يونيو عام 2024 مقابل 22 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 33%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 9.3 مليار جنيه مقارنة مع أرباح بقيمة 3.7 مليار جنيه بنسبة نمو 60%.

وحققت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إيرادات نشاط بلغت 305.5 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2023 حتى 30 يونيو عام 2024 مقابل 309.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 125.9 مليون جنيه مقارنة مع أرباح بقيمة 127.8 مليون جنيه.

وحققت شركة مصر لصناعات الكيماويات، أرباحًا بلغت 108.7 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2023 حتى 30 يونيو عام 2024 مقابل 87.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وأرجعت الشركة سبب زيادة الأرباح إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات، وزيادة إيرادات الاستثمارات المالية.

وحققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 784.6 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2023 حتى 30 يونيو عام 2024 مقابل 630.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 102.8 مليون جنيه مقارنة مع أرباح بقيمة 82.7 مليون جنيه.

وحققت شركة مطاحن مصر الوسطى، صافي ربح قبل الضريبة بلغت 30.2 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2023 حتى 30 يونيو عام 2024 مقابل 29.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 23.4 مليون جنيه مقارنة مع أرباح بقيمة 22.7 مليون جنيه.

فيما حققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، صافي خسارة بلغت 3.24 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2023 حتى 30 يونيو عام 2024 مقابل فائض قدره 3.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

أبو قير للأسمدة

أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عن الموافقة بالإجماع على دراسة الاستثمار في مشروع إعادة تأهيل مصانع شركة الدلتا للأسمدة، على أن يتم البت من خلال المجلس بعد انتهاء الدراسات التفصيلية للمشروع.

لوتس

أعلنت شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، عن توقيع اتفاقية لتوريد المواد (الأسمدة) المتخصصة لتخفيض البصمة الكربونية وإنتاج منتجات خضراء بين شركتي لوتس وإمباور كابيتال (شركة مساهم مصرية) ومدة الاتفاقية 10 سنوات، ومن المتوقع أن تنعكس هذه الاتفاقية على إيرادات الشركة بتوليد مصدر دخل دولاري لمدة 20 عامًا من تاريخ اعتماد الشركة من الجهات الدولية، لشهادات الكربون لسوق الكربون الطوعي الناتجة من هذا العقد، والتي سيتم تسجيلها في الهيئة للرقابة المالية ليتم تداولها من خلال المنصة المخصصة لتداول شهادات الكربون الطوعي في البورصة المصرية.