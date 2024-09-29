شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الطرق والكباري: القطار السريع سيحدث نقلة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، إننا نفذنا 6300 كيلو من الطرق من خطتنا المستهدفة 7 آلاف كيلو، لربط المناطق الصناعية والمدن السكنية والمطارات لربط كل المناطق ببعضها البعض، إضافة لخطوط السكك الحديدية.

جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة: "البنية التحتية والاتصال: تشكيل وجهات مصر من خلال تطوير البنية التحتية" بحضور الدكتور سامح الحفنى، وزير الطيران المدنى.

وأضاف أنه تم تنفيذ محاور مرورية مهمة في الصعيد منها محاور ديروط وقوص وكلابشة ودار السلام والمراغة، ما يساهم فى زيادة الاستثمار، لافتا أن القطار السريع 2000 كيلو سينقل مصر نقلة كبيرة لربط مصر بغربها بشمالها بجنوبها، من خلال خطين ويرتبط بخط ثالث مع ربطهم بخطوط الديزل وبطبيعة الحال ربطهم بالموانئ والمناطق اللوجستية.

واستعرض العديد من المشروعات العملاقة التى شهدت طفرة كبيرة فى مختلف ربوع مصر بقطاع الطرق والكبارى بكل المحافظات المصرية.