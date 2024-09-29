شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة سي أم واي كي ميدل إيست بقيمة 4.8 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة سي أم واي كي ميدل إيست لحلول الطباعة بنظام المناطق الحرة العامة، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 2000 سهم بقيمة 4.8 مليون دولار، وصفقة على شركة القطاطبة للتنمية الزراعية والإنتاج الحيواني بحجم تداول 100 ألف سهم بقيمة 46.2 مليون جنيه، وصفقة على شركة الوجه القبلي للصناعات الدوائية (سيديكو) بحجم تداول 213.3 ألف سهم بقيمة 10.7 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 430.3 ألف سهم بقيمة أكثر من 75.1 مليون جنيه عبر تنفيذ 42 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه عند مستوى 2.170 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 883.6 مليون ورقة مالية بقيمة 4.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 113.9 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.43%، والعرب على 5.92%، واستحوذت المؤسسات على 20.48% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.51%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 274.3 مليون جنيه، 33.9 مليون جنيه، 94 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 110.8 مليون جنيه، 3.6 مليون جنيه، 287.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 31459 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 38798 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 13639 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 7490 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 10669 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 3098 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 8037 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1746 نقطة.