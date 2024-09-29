شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران: نساهم بـ5‎ % بالناتج المحلى وزيادة طاقة مطارى القاهرة والغردقة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن الصناعة تتأر بالعديد من الأحداث الطبيعية والأحداث الأخري، لافتا إلى أن الحكومة طورت وحدثت هذا القطاع العام، بهدف جذب السياحة وتحويل مصر لوجهة عالمية للسفر.

وجاء ذلك خلال الجلسة الرابعة بمؤتمر غرفة التجارة الأمريكية، "البنية التحتية والاتصال: تشكيل وجهات مصر من خلال تطوير البنية التحتية" بمؤتمر غرفة التجارة الأمريكية.

وأضاف الوزير أن وسائل النقل هامة جدا لنمو الاقتصادات العالمية، لافتا إلى أن هناك خطوط اتصال مع العديد من الوجهات المحلية، من خلال إنشاء العديد من المطارات في الصعيد وغيرها من المناطق ووجهات عالمية متنوعة، لاهتمام مصر الكبير لجذب السياحة.

وأشار إلى أن القطاع يساهم بنحو 5‎%‎ من الناتج المحلي الاجمالي لمصر، وهو قطاع هام جدا للسياحة، والتى تعتمد عليه في نقل السياح، موضحا أننا نمتلك أفضل وأحدث الانظمة، ونأمل أن تكون الافضل مستقبلا من حيث تقديم الخدمات المتنوعة في مجال الطيران.

وأضاف الوزير إلي الاهتمام الكبير بعاملي الأمن والأمان في كافة المطارات، ومن خلال الانتقال لعصر التكنولوجيا والتحول الرقمي في كافة المرافق ومن خلال المشاركة مع القطاع الخاص بالانظمة التكنولوجية .

استعرض سامح الحفني، خطط تطوير مطار القاهرة والعديد من المطارات بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، عبر 3 نماذج للتعاون وكذلك إنشاء صالة جديدة بالمطار لزيادة طاقة المطار بالقاهرة وأيضا بالغردقة.



