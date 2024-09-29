شكرا لقرائتكم خبر 59.84 الف طن حجم عملية تصدير المنتجات السمكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف المهندس رياض بن حسين الفقيه مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية عن دور المركز في تنمية الاقتصاد المحلي وتحقيق الامن الغذائي العالمي من خلال المساهمه في عملية تصدير المنتجات السمكية والتي بلغت حجمها حوالي ( 59.84 ) الف طن بقيمة أجمالية تقدر ب ( 1.1 ) مليار ريال سعودي.

وهي تصدر إلى أكثر من 20 دوله حول العالم ابرزها الصين وكوريا الجنوبية وروسيا واستراليا واليابان .

وبين ان المركز الوطني للثروة السمكية أصدر اكثر من 776 شهادة صحية بيطرية للمنتجات السمكية المصدرة دوليا حتى الربع الثالث لعام ٢٠٢٤م.

وأفاد " الفقيه " أن الهدف من هذه الشهادات الصحية البيطرية هو التأكد من خلو المنتجات السمكية من مسببات الامراض ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وهي ضمن الأجراءات الاساسيه في تصدير المنتجات السمكية.

وإشار أن الكشف على تلك العينات المسحوبة من الشركات المصدرة للمنتجات السمكية تخضع للفحص المخبري للكشف عن مسببات الأمراض المندرجة في قائمة المنظمة العالمية لصحة الحيوان قبل تصديرها وذلك للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة.

وبين "الفقيه " أن مختبر المركز يعتبر حالياً ذو مستوى عالي وبدرجة المساواة مع المختبرات المرجعية في جميع أنحاء العالم في قدرته على تشخيص مسببات الأمراض السمكية.

وان نسبة الاكتفاء الذاتي من صناعة الاسترازع السمكي بلغ ( ٪؜ 58) حيث تأتي صناعة الاستزراع السمكي بالمملكة مصدرا مهما من مصادر الأمن الغذائي.