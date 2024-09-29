شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الخالق إبراهيم: تم إنفاق 20 مليار دولار على البنية الأساسية والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

أكد نائب وزير الاسكان الدكتور عبد الخالق إبراهيم، أن مصر لديها خطة استراتيجية تهدف لتحسين الحياة في المقام الأول حيث تم انفاق نحو 20 مليار دولار ‬لهذا الهدف ولعمليات التطوير .

وجاء ذلك في بداية الجلسة الثالثة "بناء وجهات مصر للمستقبل" بمشاركة الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، الرئيس التنفيذي للتطوير وتسليم المشاريع (آسيا وإفريقيا)، شركة الديار القطرية، وإبراهيم المسيري، الرئيس المشارك للجنة العقارية لغرفة التجارة الأمريكية؛

ومحمد عامر، وعمر عبد الغفار، والدكتور أحمد شلبي، الرئيس المشارك للجنة العقارية بغرفة التجارة الأمريكية.

أضاف نائب الوزير، أن تطوير البنية الأساسية وبناء المدن الجديدة أولوية الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أنه خلال الخمس سنوات الماضية تم انفاق نحو 5 مليارات دولار في العلمين الجديدة، بخلاف حجم ما تم انفاقه علي العاصمة الادارية الجديدة، وبالتالي تحول الساحل الشمالي الي وجهة عالمية ومتواصلة طوال السنوات المقبلة بمشاركة القطاع الخاص .

كشف إن العام الماضي زار الساحل الشمالي 105 جنسية خاصة لمدينة العلمين الجديدة، وهذا أمر يؤكد قيمة ما تم تنفيذه من تطوير وبهدف تحقيق التنمية المستدامة.