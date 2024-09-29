شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. 5% للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية، حيث انخفض خام القياس العالمي برنت بنحو 3.7%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 5%.

وسجلت أسعار النفط 71.89 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 68.18 دولار للبرميل الجمعة.

وأكد الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن هناك عدم استقرار فى 3 دول مؤثرين فى منظمة الأوبك المصدرة للنفط وهم العراق والتى بها مشكلة فى منطقة كركوك، وبالتالى حدث نقص فى إمدادات العراق والذى وصل لـ 3.8 مليون برميل فى سقف الأوبك بحوالى 600 برميل.

وأضاف جمال القليوبى خلال استضافته ببرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن ليبيا لديها مشكلتين بسبب القوة القهر الجبرية على البنك المركزى الذى يخص جزء فى إيرادات النفط، أدى لتوقف أحد أهم الحقول لديها، وهناك مشكلة تظهر خط السيل الجنوبى الروسى.

تابع جمال القليوبى، أتوقع زيادة أسعار النفط مع قلة إنتاجه ولابد أن يكون لدى الدول العربية خطط احترازية فى الفترة المقبلة وإيجاد بدائل، خاصة منطقة الخليج العربي، ومعظم هذه الدول تصدر صفقاتها من مضيق هرمز وبالتالى من بحر العرب إلى المحيط الهندى.

ولفت جمال القليوبى إلى أن وكالة الطاقة الأوروبية منذ 3 أشهر وضعت بروتوكول لها لكل الدول الـ 27 فى الاتحاد الأوروبى من عملية ترشيد الإستهلاك.

وأوضح أن الدولة المصرية انتهجت منذ 2017 مزيج الطاقة، والقيادة السياسية عازمة على هذا الأمر بقوة، وعادت مرة أخرى للطاقة المتجددة، ووضعت آليات أولها أن يكون هناك مصادر متعددة للطاقة.