شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024.. استقرار ملحوظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الذهب اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 عند نفس مستويات الإغلاق أمس، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في الأسواق 3600 جنيه الآن.

سعر الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 يسجل 4114 جنيها.

عيار 21 يسجل 3600 جنيه

عيار 18 يسجل 3086 جنيهًا.

الجنيه الذهب 28800 جنيه

تغير سياسة الفيدرالي تؤثر على الذهب

تغير السياسة النقدية للبنك الفيدرالي لتدعم النمو وقطاع العمالة على حساب التضخم، ونيته الاستمرار في عمليات خفض الفائدة كان السبب الرئيسي الذي دفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية إلى التراجع، وهو الأمر الذي كان له تأثير إيجابي كبير على الذهب لأنه قلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لممتلكيه.

أيضاً بدأت رؤوس الأموال في الخروج من أسواق السندات الأمريكية بسبب توقعات المزيد من خفض الفائدة خلال الفترة القادمة، وفي المقابل انتقل جزء كبير من هذه السيولة إلى أسواق الذهب، ليعمل هذا على مزيد من الارتفاع في أسعار المعدن النفيس.

التوقعات تشير أن البنك الفيدرالي في طريقه إلى المزيد من عمليات الخفض في أسعار الفائدة خلال الـ 12 شهر القادمة، وتضع الأسواق احتمال بنسبة 50% أن يقوم البنك بخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماعه القادم في نوفمبر.

المتوقع أن نشهد المزيد من الإقبال على صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب خلال الفترة القادمة بسبب حركة تنقل رؤوس الأموال بسبب تغير سياسة الفيدرالي، والجدير بالذكر أنه وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي الأخيرة فإن صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب في أمريكا الشمالية سجلت تدفقات نقدية داخلة بمقدار8.1 طن من الذهب خلال الأسبوع المنتهي في 20 سبتمبر.