شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئه العربية للطاقة الذرية تعلن عن خارطة طريق عربية مشتركة للاستعداد للطوارئ النووية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العربية للطاقة الذرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تم الإعلان عن خارطة الطريق العربية للتعاون في مجال الإستعداد والإستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، وذلك خلال إنعقاد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحضور المدير العام للهيئة والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس بعثة الجامعة العربية في فيينا ورؤساء الوفود العربية في المؤتمر.

وتعتبر هذه الخارطة أول خارطة طريق إقليمية في هذا المجال، حيث قامت الهيئة العربية للطاقة الذرية بإعداد المسودة الأولى للخارطة ونظمت العديد من الإجتماعات الفنية وعالية المستوى حتى تم إعتمادها والتوافق عليها.

وعلى هامش المؤتمر تم عقد لقاءات بجميع نواب المدير العام للوكالة الدولية وتم التباحث معهم بخصوص المشاريع المشتركة التي اقترحتها الهيئة في العديد من المجالات، بالإضافة إلى الإجتماع برئيس بعثة الجامعة العربية في فيينا والتباحث معه حول التنسيق مع الوكالة لمتابعة المشاريع المشتركة.



