شكرا لقرائتكم خبر عن أسيوط لتكرير البترول تفوز بفئة المشروعات الكبرى للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

فازت شركة أسيوط لتكرير البترول إحدى شركات قطاع البترول، فى فئة المشروعات الكبرى فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى محافظات أسيوط والبحر الأحمر والوادى الجديد وذلك من خلال تقديمها لمشروع الاستغلال البيئى الأمثل والآمن بيئياً للمياه الصناعية المعالجة وتخفيض الانبعاثات الكربونية من خلال زراعة أشجار الجوجوبا أحد مشروعات التعامل مع البعد البيئى والتغيرات المناخية واستدامة الموارد وإيجاد حلول حقيقية لهذه التحديات.

وأتى مشاركة أسيوط للبترول بهذا المشروع انطلاقاً من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية المتضمنة خطة لهذه المشروعات التى تعد إضافة مميزة للمشروعات البترولية.

وتم تكريم الشركة خلال الاحتفالية التى أقيمت يوم الأسبوع الماضى بديوان عام محافظة أسيوط بحضور اللواء دكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط ونواب محافظى البحر الأحمر والوادى الجديد، حيث تم تسلم شهادة التقدير لمسئول ومقدم المشروع جيولوجى عثمان كيلانى مدير عام مساعد حماية البيئة والذى أكد أن قطاع البترول صاحب السبق ومن أوائل المؤسسات اهتماماً بمبادئ تطبيق الرؤية المصرية 2030 والإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 من خلال تطبيق استراتيجية وطنية متكاملة ملتزمة بمخرجات مؤتمر الأطراف COP-28 فيما يتعلق بصناعة البترول وذلك تحت قيادة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية.