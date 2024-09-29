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«تهامة»: تعيين عضو في مجلس الإدارة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة تعيين عضو في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، عينت الشركة م. عبدالعزيز بن عبدالرحمن العمار عضوًا في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة وذلك لاستكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 13 / 10 / 2024.
ويمتلك عبد العزيز بن عبد الرحمن العمار خبرة في عدة قطاعات مختلفة وشركات عالمية، ويشغل حاليا الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال ورئيس مجلس إدارة صندوق استثماري في قطاع حكومي.
والعمار خريج برنامج القادة من كلية هارفرد للأعمال، وحاصل على ماجستير إدارة أعمال جامعة كولورادو الامريكية وبكالوريوس نظم معلومات جامعة الملك سعود.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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