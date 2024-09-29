شكرا لقرائتكم خبر عن «تهامة»: تعيين عضو في مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة تعيين عضو في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، عينت الشركة م. عبدالعزيز بن عبدالرحمن العمار عضوًا في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة وذلك لاستكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 13 / 10 / 2024.
ويمتلك عبد العزيز بن عبد الرحمن العمار خبرة في عدة قطاعات مختلفة وشركات عالمية، ويشغل حاليا الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال ورئيس مجلس إدارة صندوق استثماري في قطاع حكومي.
والعمار خريج برنامج القادة من كلية هارفرد للأعمال، وحاصل على ماجستير إدارة أعمال جامعة كولورادو الامريكية وبكالوريوس نظم معلومات جامعة الملك سعود.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، عينت الشركة م. عبدالعزيز بن عبدالرحمن العمار عضوًا في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة وذلك لاستكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 13 / 10 / 2024.
ويمتلك عبد العزيز بن عبد الرحمن العمار خبرة في عدة قطاعات مختلفة وشركات عالمية، ويشغل حاليا الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال ورئيس مجلس إدارة صندوق استثماري في قطاع حكومي.
والعمار خريج برنامج القادة من كلية هارفرد للأعمال، وحاصل على ماجستير إدارة أعمال جامعة كولورادو الامريكية وبكالوريوس نظم معلومات جامعة الملك سعود.